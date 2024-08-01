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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Четверг 01 августа 2024 21:10
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Украине 1 августа объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером четверга, 1 августа, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в восточных и южных областях. Затем об опасности предупредили в Киеве и области. После этого в центральных и северных областях.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза баллистики!" - говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, жителей Кропивницкого и области призвали будет внимательнее.

Обновлено в 21:20.

В Киеве и ряде областей объявлен отбой тревоги.

Напомним, в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы проходить до укрытий.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Атака в ночь на 1 августа

В ночь на 1 августа россияне устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Были применены дроны и баллистические ракеты.

Во время тревоги сообщалось о взрывах в районе Днепра , а также стало известно овзрывах в Запорожье, которые были слышны в разных районах .

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