ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику з півдня

Понеділок 08 липня 2024 21:16
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику з півдня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей ввечері понеділка, 8 липня, була оголошена повітряна тривога. Попереджають про загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку тривога була оголошена у південних областях - Одеській, Херсонській, Миколаївській. Після чого про небезпеку попередили у столиці, центральних та північних областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Крім того, мешканців областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій і у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику з півдня

Ракетні удари по Україні 8 липня

Сьогодні Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок такої атаки ворога є двоє загиблих та постраждалі.

Також у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Більш детально про наслідки удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

Під атакою також було місто Кривий Ріг. Твм відомо проі 10 загиблих та понад 40 постраждалих мирних жителів. Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон