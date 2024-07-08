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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике с юга

Понедельник 08 июля 2024 21:16
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике с юга Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером понедельника, 8 июля, была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально тревога была объявлена в южных областях – Одесской, Херсонской, Николаевской. После этого об опасности предупредили в столице, центральных и северных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.

Обновлено в 21:40.

В Киеве и остальных областях объявлено об отбое тревоги.

Отметим, что в Украине строго-настрого запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме того, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике с юга

Ракетные удары по Украине 8 июля

Сегодня Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате такой атаки врага двое погибших и пострадавшие.

Также в Днепровском районе было повреждено многоэтажное здание медицинского центра .

Более подробно о последствиях удара по Киеву – в материале РБК-Украина .

Под атакой также находился город Кривой Рог. Твм известно о 10 погибших и более 40 пострадавших мирных жителях. Более подробно о последствиях – в материале РБК-Украина .

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