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У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Вівторок 02 липня 2024 03:42
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У Києві та низці областей України оголошено тривогу Фото: люди йдуть в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч з 1 на 2 липня у Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Карта повітряних тривог".

Що саме стало причиною тривоги, наразі невідомо. Деякі Telegram-канали пишуть про ракету, яка начебто летить на Київ. Інші пабліки пишуть, що ракет не зафіксовано, загрози для Київщини немає.

Станом на 03:38, 2 липня, повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Також продовжується тривогу у Луганській області та в Криму.

У Києві та низці областей України оголошено тривогу

Нагадаємо, протягом доби, 1 червня, в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Останню спричинив зліт ворожого МіГ-31К.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Конгресі США підтримують більш ширше застосування американської зброї для ударів по території Росії.

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