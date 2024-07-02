В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

В ночь с 1 на 2 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Карта воздушных тревог".

Сначала было неизвестно, что именно стало причиной тревоги. Некоторые Telegram-каналы писали о ракете, которая якобы летела на Киев. Другие паблики сообщали, что ракет не зафиксировано, угрозы для Киевщины нет.

Обновлено в 03:56

В настоящее время тревога осталась только в Харьковской и Луганской областях и в оккупированном Крыму.

Обновлено в 04:23

Воздушную тревогу снова объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Обновлено 04:27

На эту минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили, что для Киевской, Черниговской и Сумской областей сохраняется ракетная опасность.

По состоянию на 03:38, 2 июля, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также продолжалась в Луганской области и в Крыму.