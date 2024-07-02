ua en ru
Вт, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Вторник 02 июля 2024 03:42
UA EN RU
В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 1 на 2 июля в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Карта воздушных тревог".

Сначала было неизвестно, что именно стало причиной тревоги. Некоторые Telegram-каналы писали о ракете, которая якобы летела на Киев. Другие паблики сообщали, что ракет не зафиксировано, угрозы для Киевщины нет.

Обновлено в 03:56

В настоящее время тревога осталась только в Харьковской и Луганской областях и в оккупированном Крыму.

Обновлено в 04:23

Воздушную тревогу снова объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

Обновлено 04:27

На эту минуту в Воздушных силах ВСУ сообщили, что для Киевской, Черниговской и Сумской областей сохраняется ракетная опасность.

По состоянию на 03:38, 2 июля, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также продолжалась в Луганской области и в Крыму.

В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

Напомним, в течение суток, 1 июня, в Украине несколько раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Последнюю вызвал взлет вражеского МиГ-31К.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США поддерживают более широкое применение американского оружия для ударов по территории России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зона света. Что готовят для прифронтовых районов и повлияет ли это на графики в Украине
Зона света. Что готовят для прифронтовых районов и повлияет ли это на графики в Украине
DAILY
Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Своими силами. Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит