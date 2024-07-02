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У Конгресі США підтримують ширше застосування американської зброї по території РФ

Вівторок 02 липня 2024 00:57
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У Конгресі США підтримують ширше застосування американської зброї по території РФ Фото: МНС Росії (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

У владі в США підтримують більш ширше застосування американської зброї для ударів України по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, таку позицію висловив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер.

«Моя позиція ширша, ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається, по актуальних військових цілях», – сказав він під час брифінгу в рамках візиту двопартійної делегації Конгресу США в Києві.

Майк Тернер зауважив, що його позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

«Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною. Вона повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії», - сказав конгресмен.

Водночас він зазначив, що проблемою є збільшення виробництва російської зброї. Тернер вважає, що для вирішення цього питання також має бути можливість використовувати військову силу.

"Однією з проблем, яка у нас є, очевидно, є збільшення виробництва зброї, яка також надходить з Росії. Це математична проблема, і я гадаю є, що для її вирішення також має бути можливість використовувати військову силу", - резюмував конгресмен.

Нагадаємо, що група демократів Палати представників США закликала Пентагон навчити більше українських пілотів на F-16.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна готує кроки, щоб збільшити втрати російських окупантів у техніці та логістиці.

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