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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Київська та Чернігівська областях – ракетна небезпека!", - зазначили у ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Жителям столиці радять негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

Оновлено 00:04

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

О 00:03 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Київській та Чернігівській областях.

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