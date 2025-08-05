У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

"Київська та Чернігівська областях – ракетна небезпека!", - зазначили у ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Жителям столиці радять негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

Оновлено 00:04

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

О 00:03 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Київській та Чернігівській областях.