У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.
"Київська та Чернігівська областях – ракетна небезпека!", - зазначили у ЗСУ.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Жителям столиці радять негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так:
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги через ракетну небезпеку.
О 00:03 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Київській та Чернігівській областях.
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