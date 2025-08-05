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У Харкові пролунав вибух: ворог вдруге за вечір атакував місто дроном

Вівторок 05 серпня 2025 23:21
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У Харкові пролунав вибух: ворог вдруге за вечір атакував місто дроном Фото: удар знову прийшовся по Київському району (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 5 серпня, у Харкові пролунав вибух через удар дроном. Це вже друга атака за сьогоднішній вечір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Другий за сьогоднішній вечір удар по місту ворожою "молнією" і знову по Київському району. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні о 23:12.

Зазначимо, що попередня атака сталася приблизно о 21:37. Тоді Терехов писав, що теж є інформація про удар дроном по Київському району, і удар цей був по АЗС. Пізніше він додав, що внаслідок атаки постраждала жінка.

Оновлено о 23:26

"За останньою інформацією - влучання у дорогу. Пошкоджено вікна в сусідніх будинках. Попередньо без постраждалих", - уточнив Терехов.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:21 карат повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харкові, а також Сумській, Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Харкові пролунав вибух: ворог вдруге за вечір атакував місто дроном

Атаки на Харків

Відзначимо, що росіяни вже неодноразово наносили удари по Харкову FPV-дроном "Молния". Даний БпЛА є дешевим безпілотником літакового типу, який може бити по цілях на відстані до 40 км.

Наприклад, в п'ятницю 1 серпня ворог завдав удару таким довгим по житловому району. Сам приліт був біля багатоповерхівки в Київському районі, проте були постраждалі.

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