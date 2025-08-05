В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем угроза (отбой)

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за риска ударов баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Воздушные силы ВСУ.
"Киевская и Черниговская областях - ракетная опасность!", - отметили в ВСУ.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - говорится в сообщении.
Жителям столицы советуют немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
По состоянию на 23:48 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги из-за ракетной опасности.
В 00:03 Воздушные силы объявили отбой ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.
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