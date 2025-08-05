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Окупанти вдарили дроном по заправці в Харкові: є постраждала

Харків, Вівторок 05 серпня 2025 21:57
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Окупанти вдарили дроном по заправці в Харкові: є постраждала Ілюстративне фото: росіяни вдарили по заправці у Харкові (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти 5 серпня ввечері атакували заправку в Харкові дроном. Для удару ворог використав безпілотник "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих", - розповів Терехов.

Пізніше він уточнив, що відомо щонайменше про одну постраждалу.

Зі свого боку Синєгубов розповів, що постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували. На місці "прильоту" працюють профільні служби.

Атаки на Харків

Нагадаємо, росіяни вже кілька разів завдавали ударів по Харкову FPV-дроном "Молнія" - це дешевий безпілотник літакового типу, що може завдавати ударів по цілях на відстані до 40 кілометрів.

Зокрема, у п'ятницю, 1 серпня, російські окупанти вдарили таким дроном по житловому району. "Приліт" був біля багатоповерхівки в Київському районі.

Постраждали 10 людей, серед яких було троє дітей. Зокрема, постраждало 5-місячне немовля.

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АЗС Харків Війна в Україні Атака дронів
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