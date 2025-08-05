Окупанти вдарили дроном по заправці в Харкові: є постраждала

Російські окупанти 5 серпня ввечері атакували заправку в Харкові дроном. Для удару ворог використав безпілотник "Молнія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

Зі свого боку Синєгубов розповів, що постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували. На місці "прильоту" працюють профільні служби.

Пізніше він уточнив, що відомо щонайменше про одну постраждалу.

"Маємо інформацію про удар ворожим дроном типу "Молнія" по Київському району міста. Удар по АЗС. Є попередня інформація про постраждалих", - розповів Терехов.

Атаки на Харків

Нагадаємо, росіяни вже кілька разів завдавали ударів по Харкову FPV-дроном "Молнія" - це дешевий безпілотник літакового типу, що може завдавати ударів по цілях на відстані до 40 кілометрів.

Зокрема, у п'ятницю, 1 серпня, російські окупанти вдарили таким дроном по житловому району. "Приліт" був біля багатоповерхівки в Київському районі.

Постраждали 10 людей, серед яких було троє дітей. Зокрема, постраждало 5-місячне немовля.