У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку (Getty Images)

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.