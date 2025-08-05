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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

Вівторок 05 серпня 2025 23:56
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"Київська та Чернігівська областях – ракетна небезпека!", - зазначили у ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Жителям столиці радять негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Станом на 23:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому загроза

Оновлено 00:04

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги через ракетну небезпеку.

О 00:03 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної небезпеки у Київській та Чернігівській областях.

Повітряні атаки Росії

Ввечері у вівторок, 5 серпня, російські загарбники вдарили дроном по АЗС у Харкові. Постраждала жінка.

Ближче до півночі, у Харкові знову пролунав вибух через обстріл безпілотниками.

Сумська область частково залишилася без електроенергії через ракетний удар росіян.

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