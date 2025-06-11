У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, попереджають про загрозу балістики
Частину України, у тому ж числі й Київ, накрила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 14:21 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Кіровоградській області;
- Запорізькій області;
- Полтавській області;
- Донецькій області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.
Цієї ночі ворог жорстоко обстріляв Харків. Станом на зараз відомо про:
- 64 постраждалих, серед яких дев'ять дітей;
- трьох загиблих.
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