В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики
Часть Украины, в том же числе и Киев, накрыла воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 14:21 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Кировоградской области;
- Запорожской области;
- Полтавской области;
- Донецкой области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы). Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
К атакам беспилотниками террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.
Этой ночью враг жестоко обстрелял Харьков. По состоянию на сейчас известно о:
- 64 пострадавших, среди которых девять детей;
- трех погибших.
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