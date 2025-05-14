У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (відбій)

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів української території. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

Безпілотники терористи запускають фактично кожної ночі. Наприклад, у ніч на 14 травня Україну атакували балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БпЛА типу Shahed. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 80 дронів.

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