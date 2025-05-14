В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Беспилотники террористы запускают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БПЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.

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