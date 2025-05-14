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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (відбій)

Середа 14 травня 2025 14:49
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (відбій) Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Низку областей України, а також Київ, охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:43 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:43 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Перед цим писали про активність авіації росіян на північно-східному напрямку й загрозу застосування терористами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 15:10, повітряна тривога оголошена лише у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів української території. Для ударів ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотні літальні апарати. Під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

Безпілотники терористи запускають фактично кожної ночі. Наприклад, у ніч на 14 травня Україну атакували балістична ракета Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БпЛА типу Shahed. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 80 дронів.

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