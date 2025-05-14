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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Среда 14 мая 2025 14:49
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ряд областей Украины, а также Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:43 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:43 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Перед этим писали об активности авиации россиян на северо-восточном направлении и угрозе применения террористами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Беспилотники террористы запускают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БПЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.

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