В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Ряд областей Украины, а также Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Перед этим писали об активности авиации россиян на северо-восточном направлении и угрозе применения террористами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 14:43 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам украинской территории. Для ударов враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и беспилотные летательные аппараты. Под удары часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

Беспилотники террористы запускают фактически каждую ночь. Например, в ночь на 14 мая Украину атаковали баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БПЛА типа Shahed. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 80 дронов.

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