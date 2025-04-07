У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо
Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 08:09 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Полтавській області;
- Харківській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 08:11 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Обстріли України
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру, у тому ж числі й цивільну. Під час обстрілів ворог застосовує ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й не тільки.
Також кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 6 квітня терористи атакували Україну 23 ракетами й 109 безпілотниками. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 13 ракет та 40 "Шахедів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.