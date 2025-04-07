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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Понеділок 07 квітня 2025 08:12
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України, у тому ж числі й Київ, охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:09 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:11 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру, у тому ж числі й цивільну. Під час обстрілів ворог застосовує ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) й не тільки.

Також кожної ночі росіяни запускають дрони, що створює додаткову загрозу. Наприклад, у ніч на 6 квітня терористи атакували Україну 23 ракетами й 109 безпілотниками. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 13 ракет та 40 "Шахедів".

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