В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно
Часть Украины, в том же числе и Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 08:09 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:11 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Обстрелы Украины
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе и гражданскую. Во время обстрелов враг применяет ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и не только.
Также каждую ночь россияне запускают дроны, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 6 апреля террористы атаковали Украину 23 ракетами и 109 беспилотниками. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 13 ракет и 40 "Шахедов".
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