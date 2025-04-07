В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно

Часть Украины, в том же числе и Киев, охватила воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 08:09 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе и гражданскую. Во время обстрелов враг применяет ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и не только.

Также каждую ночь россияне запускают дроны, что создает дополнительную угрозу. Например, в ночь на 6 апреля террористы атаковали Украину 23 ракетами и 109 беспилотниками. Тогда же противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 13 ракет и 40 "Шахедов".

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