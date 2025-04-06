Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів: скільки збила ППО

Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 6 квітня. Окупанти випустили по Україні 23 ракети та 109 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Всього цієї ночі Росія випустила по Україні:

Наслідки обстрілу РФ

Увечері 5 квітня російські дрони вдарили по Миколаєву. У місті пошкоджені будинки, також сталася пожежа на газовій мережі. Станом на ранок внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Також вночі росіяни атакували Суми, випустивши по місту вісім "Шахедів". У місті була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки у трьох районах столиці виникли пожежі і сталися руйнування. Станом на ранок відомо про трьох постраждалих та одного загиблого внаслідок атаки.

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