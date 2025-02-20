В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Зауважимо, що зранку, 20 лютого, в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Однак тоді таке попередження лунало на тлі ракетної небезпеки.

За даними військових, існувала загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі були зафіксовані у повітряному просторі країни.

Крім того, вночі практично в половині країни було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 серію звуків вибухів було чути у Харкові.

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