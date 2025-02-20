В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Цього разу українців попереджають про атаку ворожих дронів "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, карту повітряної тривоги та заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Ткаченко наголосив, що ворог знову атакує столицю дронами та закликав киян залишатись в безпечних місцях.
Станом на 21:53 карта повітряних тривог виглядає так:
Водночас військові повітряних сил України повідомили, що ворожі дрони пройшли повз Бровари курсом на Київ.
Зауважимо, що зранку, 20 лютого, в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Однак тоді таке попередження лунало на тлі ракетної небезпеки.
За даними військових, існувала загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі були зафіксовані у повітряному просторі країни.
Крім того, вночі практично в половині країни було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 серію звуків вибухів було чути у Харкові.
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