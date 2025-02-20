В Києві чути вибухи: місто під атакою "Шахедів"

У Києві було чутно звуки вибухів. Раніше в місті оголосили повітряну тривогу на тлі загрози атаки "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації та заяву мера міста Віталія Кличка.

"Залишайтеся в укриттях!", - наголосив він.

Мер міста повідомив, що сили протиповітряної оборони працюють в Оболонському районі столиці.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - додали в КМВА.

Тим часом в адміністрації повідомили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

"У столиці працює ППО. На місто заходять кілька БпЛА", - наголосив Кличко.

Повітряна тривога в Україні

Зауважимо, що близько 22 години вечора в Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через небезпеку атаки "Шахедів".

Нагадаємо, що зранку, 20 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу на тлі ракетної небезпеки. За даними військових, існувала загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі були зафіксовані у повітряному просторі країни.

До того, вночі практично в половині країни було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 серію звуків вибухів було чути у Харкові.

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