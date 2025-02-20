В Україні масштабна тривога: існує загроза обстрілу крилатими ракет, що відомо

Зранку, 20 лютого, в Україні почала ширитися тривога на тлі ракетної небезпеки. Зокрема, існує загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі вже були зафіксовані у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначимо, що цієї ночі моніторингові канали писали про зліт 4 стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Офіційних підтверджень не буде, але починаючи з 06:13 військові фіксували швидкісні цілі у Харківській області. Федоров попередив про крилаті ракети.

"УВАГА! Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав він.

Вже о 06:21 стало відомо, у Харківській області зафіксовано группу ракет. Вони рухаються у південно-східному напрямку.

Фото: інформація від ПС щодо фіксації ракет (t.me/kpszsu)

Оновлено о 06:39

У західних областях почалися відбої тривог. Зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:25 сигнал повітряної тривоги оголосили майже по всій країні. В цей час її немає лише у Києві, а також у Житомирській та Вінницькій областях.