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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Фото: По Украине распространяется воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. На этот раз украинцев предупреждают об атаке вражеских дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ, карту воздушной тревоги и заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Ткаченко отметил, что враг снова атакует столицу дронами и призвал киевлян оставаться в безопасных местах.

По состоянию на 21:53 карта воздушных тревог выглядит так:

В то же время военные воздушных сил Украины сообщили, что вражеские дроны прошли мимо Броваров курсом на Киев.

Заметим, что утром, 20 февраля, в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Однако тогда такое предупреждение звучало на фоне ракетной опасности.

По данным военных, существовала угроза применения крылатых ракет и скоростные цели были зафиксированы в воздушном пространстве страны.

Кроме того, ночью практически в половине страны была объявлена тревога. Примерно в 00:31 серию звуков взрывов было слышно в Харькове.

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Воздушные силы УкраиныВоздушная тревога