Росія атакує Україну ракетами: що відомо

В ніч на 20 лютого Російська Федерація масовано атакує Україну. Ворог використовує для атаки ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Приблизно о 00:31 у Харкові було чути звуки вибухів, ймовірно, за містом. Військові інформували, що існує загроза балістики з північного сходу. Водночас Федоров теж поінформував, що, зокрема, загроза балістики є для Запорізької області.

Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ писали, що ворог запустив швидкісні цілі. Вони рухались на Миколаївську область, потім на Кіровоградську, після чого змінили вектор руху на Дніпропетровську область. За даними моніторингових каналів, це можуть бути "Калібри".

Водночас військові продовжують фіксувати ворожі дрони у низці регіонів України.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:40 карта повітряних тривог виглядає таким чином. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.