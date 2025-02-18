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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Вівторок 18 лютого 2025 15:02
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:58 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:59 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як попереджає Київська міська військова адміністрація (КМДА), повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру ракетами різних типів, артилерією, дронами та керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) ворог запускає проти України майже кожної ночі. У ніч на 18 лютого ворог атакував 176-ма дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити я 103 дрони. Ще 67 ворожих БпЛА були локаційно втрачені.

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