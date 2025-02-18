У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Як попереджає Київська міська військова адміністрація (КМДА), повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Станом на 14:58 повітряну тривогу оголошено у:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру ракетами різних типів, артилерією, дронами та керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Безпілотні літальні апарати (БпЛА) ворог запускає проти України майже кожної ночі. У ніч на 18 лютого ворог атакував 176-ма дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити я 103 дрони. Ще 67 ворожих БпЛА були локаційно втрачені.

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