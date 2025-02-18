В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:59 (alerts.in.ua)

По состоянию на 14:58 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, дронами и управляемыми авиационными бомбами (УАБ).

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) враг запускает против Украины почти каждую ночь. В ночь на 18 февраля враг атаковал 176-ю дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 103 дрона. Еще 67 вражеских БпЛА были локационно потеряны.

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