У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України ввечері 12 лютого оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

У Києві та низці областей відбій повітряної тривоги через загрозу балістики. Водночас у багатьох регіонах залишається загроза "Шахедів".

Зокрема, військові попередили про ворожі дрони в акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.

Окрім того, росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед"..

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу!", - повідомили в Повітряних силах.

Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, ніч на 12 лютого російські загарбники випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Сили ППО збили шість ракет та 71 дрон. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Зокрема, над Києвом було збито шість балістичних ракет "Іскандер-М". Внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені.

Також зафіксовані пошкодження у Київській області, у Миколаївській - через падіння уламків горів об'єкт інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили дроном на об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області. Там виникла пожежа, є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.