У Миколаївській області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури через нічну атаку

У Миколаївській області вночі 12 лютого працювала ППО по ворожих дронах. На об'єкті інфраструктури виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Також вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

У Миколаївському районі на одному з об'єктів інфраструктури, внаслідок падіння уламків, виникла пожежа. Кім зазначив, що вогонь оперативно ліквідували пожежники.

За його словами, цієї ночі у Миколаївській області сили ППО знищили два дрони типу "Шахед".

Нічний обстріл України

Ще з вечора 11 лютого росіяни запустили по Україні ударні дрони. Також вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу.

Під ранок РФ завдала ракетного удару по Києву. В Оболонському районі були пошкоджені два офісні приміщення, в одній з будівель виникла пожежа. Внаслідок удару загинула людина, ще четверо постраждали, серед них дитина.

Також у Києві внаслідок атаки виникли пожежі у Святошинському та Голосіївському районах.

Крім того, у Київській області спалахнула пожежа через російську атаку, пошкоджені будинки та автомобілі.

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