РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області: є поранені

Російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області 12 лютого. Там виникла пожежа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

За його словами, станом на ранок займання вдалося локалізувати.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури у Прилуцькому районі. Чаус зазначив, що, ймовірно, окупанти били ударним дроном.

Нічна атака на Україну

В ніч на 12 лютого російські війська атакували Україну балістичними ракетами, а також випустили 123 дрони. Протиповітряна оборона збила 6 із 7 ракет та 71 дрон. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Росіяни спрямували ракети на Київ та Кривий Ріг. У столиці зафіксовані пошкодження у трьох районах. Внаслідок атаки є жертва та четверо поранених.

У Кривому Розі під ударом ворога були АЗС, будинки та інфраструктура.

У Київській області теж зафіксовані пошкодження, а у Миколаївській - через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

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