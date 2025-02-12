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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Среда 12 февраля 2025 21:18
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 12 февраля объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях где объявлена воздушная тревога!", - сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, россияне запустили по Украине ударные дроны "Шахед".

В частности, военные предупредили о вражеских дронах в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:18


В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Обновлено 21:27

В Киеве и ряде областей отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В то же время во многих регионах остается угроза "Шахедов".

Обстрел Украины 12 февраля

Напомним, ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

В частности, над Киевом было сбито шесть баллистических ракет "Искандер-М". В результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.

Также зафиксированы повреждения в Киевской области, в Николаевской - из-за падения обломков горел объект инфраструктуры.

Кроме того, россияне ударили дроном по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области. Там возник пожар, есть раненые.

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