У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
У Києві, а також низці центральних областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Рівненській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Ракетна небезпека
О 13:52 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ракетну небезпеку у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Через пару хвилин загроза також поширилась й на Чернігівську, Сумську та Полтавську області.
Відбій повітряної тривоги
О 14:21 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
Ризик масованого обстрілу
Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території країни. У зв’язку з цим установу тимчасово закрили, а громадянам надали рекомендації щодо безпеки.
Через деякий час стало відомо про припинення роботи посольств Італії й Іспанії.
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