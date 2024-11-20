ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Середа 20 листопада 2024 13:57
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці центральних областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на зараз повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Рівненській області.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетна небезпека

О 13:52 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ракетну небезпеку у Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. Через пару хвилин загроза також поширилась й на Чернігівську, Сумську та Полтавську області.

Відбій повітряної тривоги

О 14:21 в областях України почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Ризик масованого обстрілу

Сьогодні посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Україні повідомило про отримання конкретної інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території країни. У зв’язку з цим установу тимчасово закрили, а громадянам надали рекомендації щодо безпеки.

Через деякий час стало відомо про припинення роботи посольств Італії й Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті