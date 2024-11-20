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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Среда 20 ноября 2024 13:57
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде центральных областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Полтавской области;
  • Черкасской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Ровенской области.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Ракетная опасность

В 13:52 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о ракетной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Через пару минут угроза распространилась и на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

Отбой воздушной тревоги

В 14:21 в областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Риск массированного обстрела

Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине сообщило о получении конкретной информации о предполагаемом масштабном воздушном ударе по территории страны. В связи с этим учреждение временно закрыли, а гражданам предоставили рекомендации по безопасности.

Через некоторое время стало известно о прекращении работы посольств Италии и Испании.

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