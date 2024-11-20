В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)
В Киеве, а также ряде центральных областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Полтавской области;
- Черкасской области;
- Сумской области;
- Черниговской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Ровенской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Ракетная опасность
В 13:52 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о ракетной опасности в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях. Через пару минут угроза распространилась и на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.
Отбой воздушной тревоги
В 14:21 в областях Украины начали объявлять отбой воздушной тревоги.
Риск массированного обстрела
Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Украине сообщило о получении конкретной информации о предполагаемом масштабном воздушном ударе по территории страны. В связи с этим учреждение временно закрыли, а гражданам предоставили рекомендации по безопасности.
Через некоторое время стало известно о прекращении работы посольств Италии и Испании.
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