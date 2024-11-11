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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Понеділок 11 листопада 2024 14:42
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також активність тактичної ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у:

  • Київі;
  • Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Донецька область.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через:

  • загрожу ворожих дронів на Київ зі сходу;
  • активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;
  • пуск керованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Сумської області.

Обстріли України

Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами.

У ніч на 11 листопада ворог застосував:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;
  • 74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.

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