У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також активність тактичної ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у: Київі;

Київська область;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Донецька область. Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua) Причина повітряної тривоги Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через: загрожу ворожих дронів на Київ зі сходу;

активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;

пуск керованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Сумської області. Обстріли України Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами. У ніч на 11 листопада ворог застосував: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;

74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.