У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина
У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також активність тактичної ворожої авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 14:33 повітряну тривогу оголошено у:
- Київі;
- Київська область;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Донецька область.
Фото: повітряна тривога станом на 14:33 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через:
- загрожу ворожих дронів на Київ зі сходу;
- активність ворожої тактичної авіації на сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей;
- пуск керованих авіаційних бомб (КАБ) у напрямку Сумської області.
Обстріли України
Протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі атакують Україну безпілотниками, а також ракетами.
У ніч на 11 листопада ворог застосував:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;
- 74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 39 БпЛА й дві Х-59/69. Ще 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України.
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