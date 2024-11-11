Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО

У ніч на 11 листопада Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 74-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами невстановленого типу. Зокрема запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі ворог запустив:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;

74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.

До відбиття повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття:

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69;

39-ти БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей.

Зазначається, що 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України. Ще три дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Обстріли України

Додамо, що цієї ночі ворог також відпрацював тактику пусків ракет з імітацією. За словами голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, наразі Росія вже готова до масованих обстрілів України.

Тим часом експерт з авіаційних систем Костянтин Криволап пояснив, чи здатний ворог виснажити українські сили ППО через постійні масові атаки дронів.