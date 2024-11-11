Росія вночі запустила більше 70 "Шахедів" та дві ракети: скільки збила ППО
У ніч на 11 листопада Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 74-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами невстановленого типу. Зокрема запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Цієї ночі ворог запустив:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованих територій Запорізької області;
- 74 дрони типу Shahed й безпілотники невстановленого типу із районів російських Курська, Приморсько-Ахтарську, Орелу й Брянську.
До відбиття повітряної атаки були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття:
- двох керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 39-ти БпЛА у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській й низці інших областей.
Зазначається, що 30 ворожих дронів були локаційно втрачені у різних областях України. Ще три дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.
Обстріли України
Додамо, що цієї ночі ворог також відпрацював тактику пусків ракет з імітацією. За словами голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка, наразі Росія вже готова до масованих обстрілів України.
Тим часом експерт з авіаційних систем Костянтин Криволап пояснив, чи здатний ворог виснажити українські сили ППО через постійні масові атаки дронів.
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