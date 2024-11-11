В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина

В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также активности тактической вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:33 воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевская область;

Черниговская область;

Сумская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Донецкая область. Фото: воздушная тревога по состоянию на 14:33 (alerts.in.ua) Причина воздушной тревоги Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за: угрозы вражеских дронов на Киев с востока;

активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей;

пуск управляемых авиационных бомб (КАБ) в направлении Сумской области. Обстрелы Украины В течение последних месяцев российские террористы каждую ночь атакуют Украину беспилотниками, а также ракетами. В ночь на 11 ноября враг применил: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области;

74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 39 БпЛА и две Х-59/69. Еще 30 вражеских дронов были локационно потеряны в разных областях Украины.