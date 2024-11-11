В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
В Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также активности тактической вражеской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:33 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Донецкая область.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 14:33 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Как пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за:
- угрозы вражеских дронов на Киев с востока;
- активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей;
- пуск управляемых авиационных бомб (КАБ) в направлении Сумской области.
Обстрелы Украины
В течение последних месяцев российские террористы каждую ночь атакуют Украину беспилотниками, а также ракетами.
В ночь на 11 ноября враг применил:
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий Запорожской области;
- 74 дрона типа Shahed и беспилотники неустановленного типа из районов российских Курска, Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска.
Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 39 БпЛА и две Х-59/69. Еще 30 вражеских дронов были локационно потеряны в разных областях Украины.
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