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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Четвер 15 серпня 2024 13:57
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:49 повітряну тривогу оголошено у:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Черкаська область;
  • Кіровоградська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Харківська область.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:49 (alerts.in.ua)

Швидкісна ціль

О 13:46 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже через пару хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Сумської області.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 14:08 в областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли у ніч на 15 серпня

У ніч на 15 серпня російські терористи атакували України:

  • 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області Російської Федерації;
  • 29-ма ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені із районів Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курська.

До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом було знищено 29 БпЛА в межах Київської, Миколаївської, Черкаської та низки інших областей.

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