У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина
У Києві та низці областей знову оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння й швидкісну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:49 повітряну тривогу оголошено у:
- Київ;
- Київська область;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Черкаська область;
- Кіровоградська область;
- Дніпропетровська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Харківська область.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:49 (alerts.in.ua)
Швидкісна ціль
О 13:46 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже через пару хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Сумської області.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 14:08 в областях почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
Обстріли у ніч на 15 серпня
У ніч на 15 серпня російські терористи атакували України:
- 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області Російської Федерації;
- 29-ма ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені із районів Приморсько-Ахтарську, Єйську та Курська.
До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Загалом було знищено 29 БпЛА в межах Київської, Миколаївської, Черкаської та низки інших областей.
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