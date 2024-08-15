В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: в чем причина
В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения и скоростной цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 13:49 воздушная тревога объявлена в:
- Киев;
- Киевская область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Черкасская область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Харьковская область.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:49 (alerts.in.ua)
Скоростная цель
В 13:46 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в северо-восточном направлении. Уже через пару минут стало известно о скоростной цели, которая движется в направлении Сумской области.
Обстрелы в ночь на 15 августа
В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину:
- 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области Российской Федерации;
- 29 ударными БпЛА типа Shahed, которые были запущены из районов Приморско-Ахтарского, Ейского и Курска.
К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В общей сложности было уничтожено 29 БпЛА в пределах Киевской, Николаевской, Черкасской и ряда других областей.
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