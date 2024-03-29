В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: пуски ракет з Ту-95МС

Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили Повітряні Сили.

Зараз захисники попереджають про небезпеку.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - написали Повітряні Сили.

Карта повітряних тривог на цей час:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)