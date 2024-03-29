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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: пуски ракет з Ту-95МС

Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Пуск крилатих ракет із Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил та карту повітряних тривог.

Повітряні Сили попереджали про активність бортів Ту-95МС

"Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили Повітряні Сили.

Зараз захисники попереджають про небезпеку.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - написали Повітряні Сили.

Карта повітряних тривог на цей час:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

 

Атаки російських військ по Україні

Раніше ми повідомляли про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Вночі 29 березня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога