В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуски "Кинжалов" и крылатых ракет

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Пуск крылатых ракет с Ту-95МС и "Кинжалов" с МИГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил и карту воздушных тревог.
Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС
"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили Воздушные Силы.
Сейчас защитники предупреждают об опасности.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - написали Воздушные Силы.
Обновлено 04:53.
Воздушные Силы сообщили об взлете трех "МИГ-31К" - носителей "Кинжалов".
"Взлет 3-х МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - написали в Воздушных Силах.
Обновлено 04:55
Воздушные Силы сообщают о пуске "Кинжалов".
Обновлено 05:00
По сообщениям Воздушных Сил, угроза баллистики с Крыма.
Карта воздушных тревог на данный момент:
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
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