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В Україні оголошена масштабна тривога через ракетну атаку

Фото: по усій Україні оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та кількох областях України у ніч проти 2 вересня була оголошена повітряна тривога через чергову ракетну атаку противника. Пізніше сигнали пролунали по всій країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Сигнал про загрозу ворожих повітряних атак залунав у столиці близько 04.40.

"Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА.

Пізніше начальник КМВА Сергій Попко заявив, що повітряна тривога у столиці пов'язана з ракетною небезпекою "через загрозу пусків крилатих ракет", та закликав мешканців Києва не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Між тим військові заявили про фіксацію ворожих крилатих ракет, які через Чернігівську область прямують у бік Київської області.

"Зафіксовано групу крилатих ракет на Чернігівщині! Вектор руху - Київщина! Проліт повз Ніжин!", - йдеться в заяві Повітряних сил.

Також військові додали, що фіксується останній російський ударний безпілотник типу "Шахед" у районі Василькова Київської області.

Проте пізніше у Повітряних силах уточнили, що ракети противника змінили курс та прямують у бік Миргорода Полтавської області. Крім того, нові групи ракет у Чернігівській області дублюють вектор руху попередньої групи.

Як розповіли у Повітряних силах пізніше, ворожі ракети тримали курс на Кременчук, рухалися у бік Черкас та Сміли. Також була зафіксована ракета в передмісті Борисполя.

У Повітряних силах також розповіли, що були зафіксовані пуски балістики в напрямку Полтавської, Черкаської та Київської областей. Крім того, у передмісті столиці були крилаті ракети.

Зазначимо, що у Києві ведеться робота ППО, було чути серію вибухів.

Нічна комбінована повітряна атака

Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

Близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.

Також через фіксацію "Шахедів" у Київській області велась робота сил та засобів ППО ЗСУ.

А згодом вночі моніторингові канали писали про зліт кількох бортів "Тушек" у Росії та про ракетні запуски. 

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КиївПовітряна тривогаРакетна атака