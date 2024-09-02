ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака "Шахедів": у Київській області тривала робота ППО

Понеділок 02 вересня 2024 02:59
UA EN RU
Атака "Шахедів": у Київській області тривала робота ППО Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області у ніч проти 2 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Це пов'язане з фіксацією у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

В адміністрації поінформували про роботу ППО в області о 02.51.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві ОВА.

Крім того, жителів регіону закликали перебувати в укриттях, та дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в ОВА.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03.27 у Київській ОВА заявили про відбій загрози повітряних атак в області.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

Близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ППО Атака дронів
NEWS
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії