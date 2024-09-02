Атака "Шахедів": у Київській області тривала робота ППО
У Київській області у ніч проти 2 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Це пов'язане з фіксацією у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
В адміністрації поінформували про роботу ППО в області о 02.51.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві ОВА.
Крім того, жителів регіону закликали перебувати в укриттях, та дотримуватися інформ-тиші.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в ОВА.
Оновлено: відбій тривоги
Вже о 03.27 у Київській ОВА заявили про відбій загрози повітряних атак в області.
Нічна дронова атака
Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.
Близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".
Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.