Атака "Шахедів": у Київській області тривала робота ППО

У Київській області у ніч проти 2 вересня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Це пов'язане з фіксацією у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

В адміністрації поінформували про роботу ППО в області о 02.51.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві ОВА.

Крім того, жителів регіону закликали перебувати в укриттях, та дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - передали в ОВА.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 03.27 у Київській ОВА заявили про відбій загрози повітряних атак в області.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, ввечері 1 вересня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Через це у кількох областях України була оголошена тривога.

Близько опівночі у Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибух. Перед тим у бік міста рухалися "Шахеди".

Крім того, близько години ночі у Харкові пролунали вибухи, і стало відомо про два "прильоти" через удар дронів-камікадзе у Київському та Слобідському районах міста. Місцева влада також повідомила, що даних щодо постраждалих немає.