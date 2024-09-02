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В Украине объявлена масштабная тревога из-за ракетной атаки

Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и нескольких областях Украины в ночь на 2 сентября была объявлена воздушная тревога, из-за очередной ракетной атакой противника. Позже сигналы зазвучали по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Сигнал об угрозе вражеских воздушных атак раздался в столице около 04:40.

"Г. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении КГВА.

Позже начальник КГВА Сергей Попко заявил, что воздушная тревога в столице связана с ракетной опасностью "из-за угрозы пусков крылатых ракет", и призвал жителей Киева не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Между тем, военные заявили о фиксации вражеских крылатых ракет, которые через Черниговскую область направляются в сторону Киевской области.

"Зафиксирована группа крылатых ракет в Черниговской области! Вектор движения - Киевская область! Пролет мимо Нежина!", - говорится в заявлении Воздушных сил.

Также военные добавили, что фиксируется последний российский ударный беспилотник типа "Шахед" в районе Василькова Киевской области.

Однако позже в Воздушных силах уточнили, что ракеты противника изменили курс и направляются в сторону Миргорода Полтавской области. Кроме того, новые группы ракет в Черниговской области дублируют вектор движения предыдущей группы.

Новость дополняется...

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КиевВоздушная тревогаРакетная атака