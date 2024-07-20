У Києві та області прогриміли вибухи й оголосили тривогу. Працювала ППО (оновлено)

У Києві та Київській області пролунали вибухи та оголосили повітряну тривогу. Протиповітряна оборона працює по ударних безпілотниках росіян.

"На Київщині працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Кличко.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - повідомили у КМВА.

Повітряну тривогу в Київській області було оголошено о 1:07.

О 1:21 було оголошено тривогу в Києві.

Оновлено о 02:10

Пізніше у столиці була скасована повітряна тривога. А перед тим оголосили про відбій загрози ворожих повітряних атак у Київській області.

"Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - додали в КМВА.