В Киеве и ряде областей на фоне атаки РФ ввели аварийные отключения света
В Киеве и ряде областей сегодня утром, 23 декабря, на фоне массированной ракетно-дроновой атаки россиян введены аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ясно", ДТЭК и"Черниговоблэнерго".
Сообщается, что утром экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.
Киев и область
"Киев, Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.
Днепропетровская область
"Днепропетровщина: по команде "Укрэнерго" также применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.
Житомирская область
"Получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАВ). Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", - отметили в "Житомироблэнерго".
Кировоградская область
"Аварийные отключения электроэнергии ввели на Кировоградщине сегодня, 23 декабря, с 07:37. Это распоряжение НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении облэнерго.
Также отмечается, что в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено.
Полтавская область
"В области применены ГАВ. Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 3 очередей", - отметили в "Полтаваоблэнерго".
Сумская область
"Уважаемые потребители электроэнергии. По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".
Причина такого решения - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
Черниговская область
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на Черниговщине применены 5 очередей Графика аварийных отключений. ГАВ действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", - отметили в "Черниговоблэнерго".
Черкасская область
В "Черкассыоблэнерго" также отметили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго". Также продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПВ).
"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении компании.
Удары по энергетике и ситуация со светом
Напомним, что сегодня ночью войска РФ массированно атакуют Украину дронами и ракетами различных типов. Так, из-за вражеского обстрела в Сумской области перебои с электричеством в результате массированной атаки вражеских беспилотников.
Прошлой ночью, 22 декабря, оккупанты дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры города.
В результате вражеской атаки временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.
Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там оккупанты обстреляли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".