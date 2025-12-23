ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве и ряде областей на фоне атаки РФ ввели аварийные отключения света

Вторник 23 декабря 2025 07:38
В Киеве и ряде областей на фоне атаки РФ ввели аварийные отключения света Фото: в Киеве и ряде областей на фоне атаки РФ ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и ряде областей сегодня утром, 23 декабря, на фоне массированной ракетно-дроновой атаки россиян введены аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ясно", ДТЭК и"Черниговоблэнерго".

Сообщается, что утром экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Киев и область

"Киев, Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Днепропетровская область

"Днепропетровщина: по команде "Укрэнерго" также применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ДТЭК.

Житомирская область

"Получили команду от НЭК "Укрэнерго" на введение аварийных отключений электроэнергии (ГАВ). Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", - отметили в "Житомироблэнерго".

Кировоградская область

"Аварийные отключения электроэнергии ввели на Кировоградщине сегодня, 23 декабря, с 07:37. Это распоряжение НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении облэнерго.

Также отмечается, что в случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено.

Полтавская область

"В области применены ГАВ. Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАВ в объеме 3 очередей", - отметили в "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии. По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - сообщили в "Сумыоблэнерго".

Причина такого решения - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Черниговская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на Черниговщине применены 5 очередей Графика аварийных отключений. ГАВ действует до отдельного распоряжения НЭК "Укрэнерго", - отметили в "Черниговоблэнерго".

Черкасская область

В "Черкассыоблэнерго" также отметили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго". Также продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПВ).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении компании.

Удары по энергетике и ситуация со светом

Напомним, что сегодня ночью войска РФ массированно атакуют Украину дронами и ракетами различных типов. Так, из-за вражеского обстрела в Сумской области перебои с электричеством в результате массированной атаки вражеских беспилотников.

Прошлой ночью, 22 декабря, оккупанты дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры города.

В результате вражеской атаки временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там оккупанты обстреляли объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".

