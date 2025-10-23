У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Тривоги в Україні

Нагадаємо, раніше в Києві та деяких областях України також оголосили тривогу. Причиною також була загроза балістики.

Крім того, вранці в понеділок, 20 жовтня, в Україні оголосили масштабну тривогу. Тоді в небо піднявся російський МіГ-31К.