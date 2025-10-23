RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

люстративное фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром в четверг 23 октября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения из Брянска!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:45 воздушная тревога объявлена в большинстве восточных и центральных областей Украины.

Сигнал тревоги раздается в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны

 

Тревоги в Украине

Напомним, ранее в Киеве и некоторых областях Украины также объявили тревогу. Причиной также была угроза баллистики.

Кроме того, утром в понедельник, 20 октября, в Украине объявили масштабную тревогу. Тогда в небо поднялся российский МиГ-31К.

