У Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення світла, - "Укренерго"

Зазначається, що росіяни продовжують спроби завдати ударів по енергосистемі України. Так, вночі Повітряні сили ЗСУ збили п'ять дронів, які атакували критичну інфраструктуру баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку.

Тим часом споживання електроенергії залишається значним у зв'язку зі зниженням температури, хоча й меншим, ніж у будній день.

При цьому дефіциту потужності немає завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день.

Ліміти споживання на сьогодні не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Києва та Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

Окрім того, в Одеській області тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників росіян.

РБК-Україна повідомляло, що 12 лютого у низці областей не вимикатимуть світло.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наслідки російських обстрілів об'єктів енергетики.

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