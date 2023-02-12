RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и четырех областях возможны аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

Фото: в Киеве и в четырех областях возможны аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине дефицита мощности нет, но в случае увеличения потребления электроэнергии аварийные отключения света могут ввести в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что россияне продолжают попытки нанести удары по энергосистеме Украины. Так, ночью Воздушные силы ВСУ сбили пять дронов, который атаковали критическую инфраструктуру баражующими боеприпасами на юго-восточном направлении.

Между тем потребление электроэнергии остается значительным в связи с понижением температуры, хотя и меньше, чем в будний день.

При этом дефицит мощности отсутствует благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и вводу в работу двух блоков АЭС, а также снижению потребления в выходной день.

Лимиты потребления на сегодняшний день не приводились. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. В частности, это касается Киева и Киевской, Одесской, Хмельницкой и Житомирской областей, где по мере роста потребления из-за сетевых ограничений возможны аварийные отключения.

Кроме того, в Одесской области ведутся ремонтные работы. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников россиян.

РБК-Украина сообщало, что 12 февраля в ряде областей не будут выключать свет.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о последствиях российских обстрелов объектов энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияВеерные отключенияУкрэнерго