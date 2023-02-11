У Києві та низці областей завтра не вимикатимуть світло
У неділю, 12 лютого, у Києві та низці областей не вимикатимуть електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться в повідомленні.
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що Рівне та область завтра також будуть без обмежень електропостачання. Ліміти потужності не застосовуватимуться.
"Завтра в Івано-Франківській області світло не вимикатимуть. "Укренерго" надало нашій області безліміт протягом усієї доби", - написала глава ОВА Світлана Онищук у Telegram.
Згідно графіку, Чернівці завтра також цілий день будуть зі світлом.
"Наразі погодинних відключень на 12 лютого по Запорізькій області не заплановано", - повідомили в "Запоріжжяобленерго".
Однак енергетики зазначають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що під час останніх ракетних та дронових атак ворог в черговий раз пошкодив енергооб'єкти. Найгірша ситуація зі світлом у Харкові, Одеській, Київській та Хмельницькій областях.
Також ми писали, що в Україні можуть не відключати світло за графіками в окремі години на вихідні, 11 та 12 лютого.
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